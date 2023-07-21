الجيش الروسي يطلق قذائف تحمل مناشير تدعو قوات كييف للاستسلام (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لإطلاق طواقم صواريخ "غراد" قذائف محشوة بالمناشير على مواقع قوات كييف، تدعو العسكريين الأوكرانيين لإلقاء السلاح والاستسلام حفاظا على حياتهم.

وقالت الوزارة إن "القذائف تحمل رسائل تفاعلية، حيث يتم تحميل منشورات تزيد عن 1000 قطعة في القذيفة، بدلا من العناصر الضارة والمتفجرات".

وتحتوي هذه الرسائل مناشدة العسكريين في القوات الأوكرانية إلقاء أسلحتهم طواعية وتسليم أنفسهم، الأمر الذي سينقذ حياتهم لاحقا ويمنع إراقة الدماء.

المصدر: وزارة الدفاع