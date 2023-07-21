مستشار سابق في البنتاغون: أمام كييف مسار واحد لتجنب الكارثة

قال المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، العقيد دوغلاس ماكغريغور، إن أمام كييف طريق واحدة لتجنب الدمار الكامل، وهي الدخول الفوري في مفاوضات مع روسيا.

وأوضح المستشار السابق في حديث على قناته في "يوتيوب": "يجب الأخذ بعين الاعتبار، أنه عندما يتعلق الأمر بالاتفاقيات حول الأرض، فإن الروس لن يسلموا الأراضي التي قاتلوا بشدة من أجلها. لذلك يجب أن نكون واقعيين بشأن ما تبقى من أوكرانيا الآن. إذا فعلت أوكرانيا ذلك (دخلت في مفاوضات) اليوم، ستحفظ شيئا على الأقل، ولكن إذا لم تفعل شيئا، فإن أوكرانيا سيتقلص حجمها إلى درجة كبيرة بحيث لا يبقى لها ما تسيطر عليه من أراضيها أبدا".

وأضاف ماكغريغور أنه من أجل التوصل إلى اتفاق مع روسيا، يتعين على أوكرانيا الموافقة على وضع محايد، ووقف أي مساعدة خارجية، وطرد جميع أفراد الناتو من البلاد.

وكانت موسكو قد أكدت باستمرار استعدادها للتفاوض مع كييف وداعمي نظام كييف في الغرب، مشيرة إلى أنه لابد من مراعاة الواضع الجديد على الأرض والاعتراف به.

وترفض كييف وتحت ضغط من واشنطن وعواصم غربية أخرى التفاوض وتحاول استرجاع الأراضي التي باتت مناطق روسية، في حين أنها تتكبد خسائر فادحة وتواصل خسارة مناطق جديدة.

المصدر: نوفوستي