أكد الناشط الحقوقي الأمريكي، أجامو بركة، أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، دمر بلاده لأنه اتبع الغرب ولم يسمع نصيحة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لتطبيق اتفاقيات مينسك.

وقال بركة: "انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان كان يجب أن يكون درسا لزيلينسكي. استغلت الولايات المتحدة قلة خبرته وأقنعت حكومته بالتخلي عن اتفاقيات مينسك والذهاب إلى الحرب. والآن، بعد مقتل عشرات الآلاف، يتم التخلي عن أوكرانيا. إنه أمر مثير للسخرية".

وصرح زيلينسكي في وقت سابق أن كييف تتلقى "إشارات خطيرة" من سياسيين أمريكيين حول تقليص المساعدات العسكرية.

المصدر: نوفوستي