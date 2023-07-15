قال المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، دوغلاس ماكغريغور، إن الجيش الأوكراني فقد 26 ألف عسكري في هجومه المضاد الفاشل، وإن نظام كييف يسعى جاهدا للتعتيم على ذلك.

وأضاف الخبير في حديث للمعلق السياسي مايكل سافاج: "فقد الأوكرانيون 26 ألف قتيل وربما نفس العدد من الجرحى".

إقرأ المزيد

وأشار إلى أن خسائر القوات الأوكرانية خلال الهجوم المضاد، كانت كارثية فعلا، ويحاول نظام كييف دون جدوى إخفاء هذه الحقيقة غير المريحة عن العالم بأسره.

وشدد الخبير على أنه بقي أمام فلاديمير زيلينسكي فقط الأمل في أن مشاركة طرف ثالث في النزاع يمكن أن تنقذه من هذا الوضع المريع.

وقال المستشار السابق: "زيلينسكي وضباطه في حالة من اليأس، فهم يفهمون أنهم خسروا بالفعل، ولم يتبق شيء من قواتهم المسلحة".

في وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أنه منذ بداية الهجوم المضاد، بلغت خسائر أوكرانيا أكثر من 26 ألف فرد عسكري و 3 آلاف قطعة من الأسلحة المختلفة.

وأكد شويغو أن "القوات الأوكرانية لم تصل إلى أهدافها في أي من الاتجاهات خلال الهجوم المضاد". كما تواصل القوات الروسية ضرب احتياطيات القوات الأوكرانية، والمعدات القادمة من الغرب بأسلحة عالية الدقة، مما يقلل من إمكاناتها الهجومية.

المصدر: نوفوستي