مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض تعديلا قانونيا حول الحد من المساعدات لأوكرانيا

لم يتبن مجلس الشيوخ الأمريكي تعديلا قانونيا على مشروع الميزانية الدفاعية للعام المالي القادم، حيث ينص على الحد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وصوت لصالح التعديل 13 عضوا في مجلس الشيوخ، بينما عارضه 71.

وقدم التعديل السيناتور الجمهوري، مايك لي، حيث أشار إلى أن جميع دول الناتو لن تتمكن من إيصال نفقاتها الدفاعية إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

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واعتبر السيناتور أنه ينبغي على البنتاغون ألا ينفق على مساعدة أوكرانيا أكثر من 2% من الموارد المخصصة بموجب الميزانية الدفاعية.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب الأمريكي قد أقر مشروع القانون حول الميزانية الدفاعية للعام المالي 2024 بحجم 886.3 مليار دولار.

المصدر: تاس