رفض مجلس النواب الأمريكي تأييد تعديل مشروع ميزانية الدفاع الوطني (NDAA) حول حظر نقل القنابل العنقودية إلى أوكرانيا.

ووفقا لنتائج التصويت، تم رفض التعديل بأغلبية الأصوات بعد النظر فيه. صوت لصالح التعديل 147 عضوا و 276 ضده.

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في وقت سابق، رفض مجلس النواب كذلك التعديلات التي اقترحها عدد من المشرعين على مشروع قانون الدفاع الوطني للسنة المالية 2024 (NDAA) لتقليل وعرقلة المساعدة العسكرية المستقبلية لأوكرانيا.

في يوم 7 يوليو الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قراره بدء تسليم الذخائر العنقودية إلى نظام كييف.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن مثل هذه الإمدادات تعرض المدنيين للخطر وتهدف إلى إطالة أمد الأزمة.

في ذات الوقت، أكدت مصادر عسكرية روسية، أن القوات الأوكرانية استخدمت بالفعل الذخائر العنقودية لقصف دونباس بما في ذلك دونيتسك.

وشدد المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، على أن هذا يدل على رغبة القوات الأوكرانية في قتل أكبر عدد من المدنيين.

المصدر: نوفوستي