وسائل إعلام تكشف السبب وراء عدم استعداد الغرب للصراع مع الصين

كتبت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن الدول الغربية قد لا تكون مستعدة لصراع محتمل مع الصين بسبب المخزونات الفارغة من الأسلحة جراء دعم أوكرانيا.

وتقول الصحيفة: "لقد اضطرت الدول الغربية التي تزود أوكرانيا بالأسلحة مؤخرا لإعادة شحن مخزوناتها من الأسلحة وإعادة الالتزام بالإنفاق العسكري، إلا أن القاعدة الصناعية الدفاعية كافحت لزيادة الإنتاج، وهو ما يترك الخبراء قلقين بشأن استعداد الغرب للصراع المحتمل مع الصين بسبب تايوان على سبيل المثال".

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وكانت الصحيفة قد ذكرت، فبراير الماضي، أن الصراع في أوكرانيا دمر الترسانات الأوروبية، وقد تم إطلاع وزراء الدفاع في عدد من العواصم الأوروبية على مخزونات الأسلحة المستنفدة. وبحسب الصحيفة، فإن المستودعات وحتى "المقالب" فارغة تماما.

وقد ذكرت "بلومبرغ" في وقت سابق أن دول "الناتو"، وسط الحاجة إلى تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، تعاني من أزمة خطيرة مع شراء الأسلحة، ولا سيما الولايات المتحدة "أقوى دولة في الحلف"، المضطرة الآن لاقتراض أو شراء ذخيرة المدفعية التقليدية في كوريا الجنوبية من أجل ضمان الإمدادات للأوكرانيين.

المصدر: نوفوستي