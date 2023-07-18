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كيسنجر: الولايات المتحدة والصين لا يمكن أن تكونا خصمين

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كيسنجر: الولايات المتحدة والصين لا يمكن أن تكونا خصمين
Globallookpress Then Chih WeyXinhua
وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر (صورة أرشيفية)
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صرح وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر بأن الولايات المتحدة الأمريكية والصين لا يمكنهما التعامل مع بعضهما البعض كخصوم.

جاء ذلك خلال اجتماع لكيسنجر مع وزير الدفاع الصيني لي شانجفو في بكين، حيث أكد كيسنجر على أن التاريخ يظهر باستمرار أنه لا يمكن للولايات المتحدة أو الصين أن ينظرا إلى بعضهما البعض كخصوم.

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وأشار كيسنجر إلى أنه في عالم اليوم "توجد تحديات جنبا إلى جنب مع الفرص، ويتعين على الصين والولايات المتحدة القضاء على جميع حالات سوء التفاهم، والتعايش السلمي، وتجنب المواجهات".

ونوه كيسنجر أيضا إلى أنه إذا ما اندلعت حرب بين البلدين، فإنها لن تجلب أي نتائج مهمة لأي من الطرفين، حيث ينبغي أن "يظهر الطرفان الحكمة، وأن يعملا ويتطورا معا"، كما ينبغي على جيشي البلدين، وفقا لكيسنجر، "تعزيز التعاون، وبذل كل جهد لتحقيق نتائج إيجابية لتنمية العلاقات بين البلدين والحفظ على السلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم".

المصدر: نوفوستي

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