جورجيا: استدعاء السفير البولندي بعد فضيحة الطبيب (فيديو)

استدعي سفير بولندا بالإنابة في العاصمة الجورجية تبليسي ماريوس زاك إلى وزارة الخارجية الجورجية بسبب حادثة الطبيب البولندي الذي حاول تسريب فحوصات الرئيس الجورجي السابق ساكاشفيلي.

وجاء في بيان الخارجية أن الدبلوماسي قد وصل بالفعل إلى مقر الوزارة، مؤكدا اجتماع السفير بالإنابة مع الوزير، حيث أن السفير البولندي موجود الآن في بولندا.

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وكان وزير العدل الجورجي راتي بريغادزه قد أفاد، 14 يوليو الجاري، بأن أحد الأطباء البولنديين الذين وصلوا إلى جورجيا لفحص الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي حاول تهريب عينة من الفحوصات التي أخذت من الزعيم الجورجي السابق من عيادة "فيفاميد" التي يقيم فيها ساكاشفيلي، بإخفائها في حذائه، حيث نشرت وزارة العدل لقطات مصورة للحادث، وخاطب بريغادزه وزارة الخارجية الجورجية علنا، مطالبا إياها بالاستفسار عن موقف وارسو بهذا الشأن.

وقد غادر ساكاشفيلي جورجيا عام 2013، بعدها فتحت ضده 4 قضايا جنائية في البلاد، حصل في اثنتين منها على حكم غيابي بـ 3 و6 سنوات. وفي أكتوبر 2021، وصل ساكاشفيلي سرا إلى جورجيا، إلا أنه تم اعتقاله. في مايو 2022، وسبب تدهور صحته، تم نقله إلى عيادة "فيفاميد" الخاصة في تبليسي، حيث لا يزال حتى اليوم. ترى السلطات الجورجية أن ساكاشفيلي يتمارض من أجل إطلاق سراحه، ودعا وزير العدل الجورجي عائلة ساكاشفيلي لاستقدام أي طبيب أجنبي إلى البلاد، إذا كانوا لا يثقون بالمتخصصين الجورجيين.

المصدر: تاس