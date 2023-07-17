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جورجيا: استدعاء السفير البولندي بعد فضيحة الطبيب (فيديو)

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جورجيا: استدعاء السفير البولندي بعد فضيحة الطبيب (فيديو)
Globallookpress StrZUMAPRESS.com
مخائيل ساكاشفيلي (صورة أرشيفية)
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استدعي سفير بولندا بالإنابة في العاصمة الجورجية تبليسي ماريوس زاك إلى وزارة الخارجية الجورجية بسبب حادثة الطبيب البولندي الذي حاول تسريب فحوصات الرئيس الجورجي السابق ساكاشفيلي.

وجاء في بيان الخارجية أن الدبلوماسي قد وصل بالفعل إلى مقر الوزارة، مؤكدا اجتماع السفير بالإنابة مع الوزير، حيث أن السفير البولندي موجود الآن في بولندا.

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جورجيا.. طبيب بولندي حاول تهريب عينة من تحاليل ساكاشفيلي

وكان وزير العدل الجورجي راتي بريغادزه قد أفاد، 14 يوليو الجاري، بأن أحد الأطباء البولنديين الذين وصلوا إلى جورجيا لفحص الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي حاول تهريب عينة من الفحوصات التي أخذت من الزعيم الجورجي السابق من عيادة "فيفاميد" التي يقيم فيها ساكاشفيلي، بإخفائها في حذائه، حيث نشرت وزارة العدل لقطات مصورة للحادث، وخاطب بريغادزه وزارة الخارجية الجورجية علنا، مطالبا إياها بالاستفسار عن موقف وارسو بهذا الشأن.

وقد غادر ساكاشفيلي جورجيا عام 2013، بعدها فتحت ضده 4 قضايا جنائية في البلاد، حصل في اثنتين منها على حكم غيابي بـ 3 و6 سنوات. وفي أكتوبر 2021، وصل ساكاشفيلي سرا إلى جورجيا، إلا أنه تم اعتقاله. في مايو 2022، وسبب تدهور صحته، تم نقله إلى عيادة "فيفاميد" الخاصة في تبليسي، حيث لا يزال حتى اليوم. ترى السلطات الجورجية أن ساكاشفيلي يتمارض من أجل إطلاق سراحه، ودعا وزير العدل الجورجي عائلة ساكاشفيلي لاستقدام أي طبيب أجنبي إلى البلاد، إذا كانوا لا يثقون بالمتخصصين الجورجيين.

المصدر: تاس

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