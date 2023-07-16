مصادر في الأمم المتحدة: لم يتم تمديد صفقة الحبوب حتى الآن

أعلنت مصادر في الأمم المتحدة أنه لم يخطرها أحد من أطراف صفقة الحبوب بتمديدها.

وقال المصدر: "لا توجد معلومات حتى الآن بشأن تمديد صفقة الحبوب. تعتقد الأمم المتحدة أن 17 يوليو هو اليوم الأخير للاتفاقيات".

كما أكد مصدر آخر أن الصفقة لم يتم تجديدها حتى الوقت الحالي.

ولم يستبعد المصدران إمكانية تمديد الاتفاقية في الساعات المتبقية. وقال أحدهم: "نحن ننتظر موقف موسكو، كل شيء ممكن".

المصدر: تاس