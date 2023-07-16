مصر: عدم تمديد صفقة الحبوب لن يؤثر علينا

أكد مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية المصرية، نعماني نصر نعماني، أن عدم تمديد صفقة الحبوب لن يؤثر على مصر، فالبلاد تنوع مصادر واردات القمح.

وقال نعماني: "لن تتأثر الدولة بعدم تجديد اتفاقية الحبوب، لأنها استلمت بالفعل آخر دفعتين من القمح الأوكراني. حجم الأولى 35 ألف طن والثانية 110 آلاف من خلال صفقة، وقد وصلتا إلى مصر وتم تفريغهما. ولم تعد هناك صفقات أخرى".

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وأشار إلى أن سياسة مصر تتمثل في زيادة احتياطياتها من القمح من خلال تنويع مصادر القمح والإنتاج المحلي.

وأكد أن مصر هي أكبر مستورد للقمح الروسي.

وأضاف أن "الجانب الروسي يتعاون بشكل كامل مع مصر في مجال الصادرات ويقوم بدوره في حل كافة المشاكل التي تنشأ سواء بالتمويل أو التصدير".

المصدر: نوفوستي