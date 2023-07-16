كم ستخسر أوكرانيا إذا تم فسخ صفقة الحبوب؟

دلت بيانات الأمم المتحدة ووزارة الزراعة ومصلحة الجمارك الأوكرانية على أنه تم خلال سريان صفقة الحبوب تصدير حبوب بقيمة 9.8 مليار دولار من أوكرانيا.

ووفقا للحسابات المتوفرة، ستخسر سلطات كييف في حال فسخ اتفاقية الحبوب، 500 مليون دولار شهريا.

وذكرت البيانات، أنه في الفترة من أغسطس 2022 إلى يونيو 2023، صدرت أوكرانيا 50.6 مليون طن من الحبوب بقيمة إجمالية بلغت 9.8 مليار دولار.

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ويشار إلى أن الجزء الأكبر من الصادرات يمر عبر الموانئ: خلال مدة الصفقة، بلغت حصة الشحنات من خلال الموانئ 78٪، وتجاوزت في الأشهر الأخيرة 80٪ بشكل ثابت. ويتم نقل الباقي عن طريق السكك الحديدية والطرق والعبارات.

في إطار مبادرة البحر الأسود، تم تصدير 28.1 مليون طن من الحبوب، أي 55.5 ٪ من إجمالي الشحنات الأوكرانية إلى السوق العالمية.

من جانبه قال الخبير ليونيد خازانوف، إن تصدير قسم الحبوب الأوكرانية يجري عبر موانئ نهر الدانوب في مدن إسماعيل وأوست دونايسك وريني، ومنها إلى الاتحاد الأوروبي.

وبلغت قيمة صادرات الحبوب عبر الموانئ 7.7 مليار دولار طوال مدة الصفقة: مرت حبوب بقيمة 5.5 مليار دولار عبر البحر الأسود، و 2.2 مليار دولار عبر الأنهار.

تم إجراء الحسابات المذكورة أعلاه، على أساس المعطيات خلال الفترة من أغسطس 2022 إلى يونيو 2023. وتم الحصول على معلومات حول قيمة صادرات الحبوب الأوكرانية من منصة الأمم المتحدة Comtrade ومن الجمارك ووزارة الزراعة الأوكرانية.

تجدر الإشارة إلى أن اتفاق الحبوب أبرم بمبادرة من أنقرة بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، حيث ينص على سماح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق.

المصدر: نوفوستي