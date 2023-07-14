السفارة الروسية تعلق على التصريحات الأمريكية حول استخدام أوكرانيا "الحذر" للذخائر العنقودية

أكدت السفارة الروسية في واشنطن أن تصريحات المسؤولين الأمريكيين حول استخدام أوكرانيا "الحذر" للذخائر العنقودية هي محاولة خرقاء لتبرير أعمالهم الاستفزازية.

وقالت السفارة في بيانها: "مثل هذه التصريحات من المسؤولين الأمريكيين محاولة خرقاء لتبرير أفعالهم الاستفزازية. كل من يتابع تطور النزاع يعرف أن كييف تستخدم المساعدات الأمريكية لتدمير أهداف مدنية على أمل تخويفنا و"القضاء على أكبر عدد ممكن من الروس"".

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وأكدت السفارة الروسية أنها لن تتوقع عدد الضحايا المدنيين، بمن فيهم الأوكرانيون، عندما يبدأ "مجرمو كييف" في استخدام الذخائر العنقودية الأمريكية.

وتابع: "مما لا شك فيه أن القوات الأوكرانية لن تلتزم بأي "قيود" عند اختيار الأهداف، لأنها في حالة يأس بسبب الخسائر الفادحة وعدم القدرة على تحقيق النجاح على الجبهة".

وأكد مدير العمليات في هيئة الأركان الأمريكية، دوغلاس سيمز، وصول الذخائر العنقودية التي نقلتها واشنطن إلى أوكرانيا، وقال: "ذخائرنا العنقودية أصبحت موجودة بالفعل في كييف".

المصدر: نوفوستي