أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أنه استخدم بنفسه الذخائر العنقودية في القتال دون ذكر اسم الدولة التي شهدت هذا الأمر، مضيفا أنه يدرك تهديدها على المدنيين.

وقال أوستن لشبكة CNN: "لقد استخدمتها في القتال بنفسي"، في إشارة منه إلى تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية.

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واعترف بأنه يتفهم التهديد الذي يتعرض له المدنيون بسبب الذخائر العنقودية التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا.

وأكد مدير العمليات في هيئة الأركان الأمريكية، دوغلاس سيمز، وصول الذخائر العنقودية التي نقلتها واشنطن إلى أوكرانيا، وقال: "ذخائرنا العنقودية أصبحت موجودة بالفعل في كييف."

وكان أوستن آخر قائد للقوات الأمريكية في العراق، وتحت أمرته جرت عملية الفجر الجديد والتي استمرت حتى 15 ديسمبر 2011، وخلال وجوده هناك تم سحب أخر جندي أمريكي من العراق.

المصدر: نوفوستي