البنتاغون: الذخائر العنقودية الأمريكية وصلت كييف

أكد مدير العمليات بهيئة الأركان المشتركة الأمريكية، دوغلاس سيمز، وصول الذخائر العنقودية التي نقلتها واشنطن إلى أوكرانيا، وقال: "ذخائرنا العنقودية أصبحت موجودة بالفعل في كييف."

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في 7 يوليو الجاري عن قراره بدء تسليم الذخائر العنقودية إلى نظام كييف.

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بدورها، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مثل هذه الإمدادات تعرّض المدنيين للخطر وتهدف إلى إطالة أمد الأزمة.

من جهته، أكد الجيش الروسي أن القوات الأوكرانية استخدمت بالفعل الذخائر العنقودية لقصف دونباس، وخصوصا مدينة دونيتسك.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، إن هذا يشير إلى أن مهمة القوات الأوكرانية هي قتل أكبر عدد من المدنيين.

وقد أعرب "تحالف الذخائر العنقودية" الذي يسعى لفرض حظر على هذا النوع من الأسلحة عن رعبه وصدمته من قرار الولايات المتحدة بإمداد أوكرانيا بالذخائر العنقودية.

المصدر: نوفوستي