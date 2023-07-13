 
مباشر

البنتاغون: الذخائر العنقودية الأمريكية وصلت كييف

أخبار العالم

البنتاغون: الذخائر العنقودية الأمريكية وصلت كييف
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/voie

أكد مدير العمليات بهيئة الأركان المشتركة الأمريكية، دوغلاس سيمز، وصول الذخائر العنقودية التي نقلتها واشنطن إلى أوكرانيا، وقال: "ذخائرنا العنقودية أصبحت موجودة بالفعل في كييف."

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في 7 يوليو الجاري عن قراره بدء تسليم الذخائر العنقودية إلى نظام كييف.

إقرأ المزيد
"ستسبب خسائر فادحة بين المدنيين".. واشنطن تصدم تحالف الذخائر العنقودية بقرارها تجاه أوكرانيا

بدورها، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مثل هذه الإمدادات تعرّض المدنيين للخطر وتهدف إلى إطالة أمد الأزمة.

من جهته، أكد الجيش الروسي أن القوات الأوكرانية استخدمت بالفعل الذخائر العنقودية لقصف دونباس، وخصوصا مدينة دونيتسك.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، إن هذا يشير إلى أن مهمة القوات الأوكرانية هي قتل أكبر عدد من المدنيين.

وقد أعرب "تحالف الذخائر العنقودية" الذي يسعى لفرض حظر على هذا النوع من الأسلحة عن رعبه وصدمته من قرار الولايات المتحدة بإمداد أوكرانيا بالذخائر العنقودية.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

السيسي يحذر من خطورة الوضع في السودان على دول الجوار ويطرح بنودا للخروج من المأزق (فيديو)