"ستسبب خسائر فادحة بين المدنيين".. واشنطن تصدم تحالف الذخائر العنقودية بقرارها تجاه أوكرانيا

أعرب تحالف الذخائر العنقودية الذي يسعى إلى فرض حظر على هذا النوع من الأسلحة عن رعبه وصدمته من قرار الولايات المتحدة بإمداد أوكرانيا بالذخائر العنقودية.

وقال بول هانون، نائب رئيس مجلس إدارة تحالف الذخائر العنقودية، إن "قرار إدارة بايدن بنقل الذخائر العنقودية سيسهم في خسائر فادحة في الأرواح بين المدنيين الأوكرانيين، سواء على الفور (بعد استخدامها) أو لسنوات عديدة".

وأضاف هانون أن استخدام الذخائر العنقودية "يفاقم التلوث الهائل بالفعل لأوكرانيا بمخلفات المتفجرات والألغام الأرضية".

وجاء في بيان التحالف أن "الدول الأطراف في اتفاقية الذخائر العنقودية يجب أن تعارض أي نقل أو استخدام لهذه الأسلحة"، كما حث أطراف النزاع في أوكرانيا على عدم استخدام هذه الأسلحة "بسبب الضرر المتوقع الذي سيلحق بالسكان المدنيين".

وأعلنت الولايات المتحدة يوم الجمعة، أنها بصدد نقل ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا، رغم أنها محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، باستثناء الولايات المتحدة وأوكرانيا.

وأكد الجيش الروسي أن القوات الأوكرانية استخدمت بالفعل الذخائر العنقودية لقصف دونباس، خصوصا مدينة دونيتسك. ووفقا للممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، فإن هذا يشير إلى أن مهمة القوات الأوكرانية هي قتل أكبر عدد من المدنيين.

المصدر: نوفوستي