خبير أميركي: إمداد كييف بالقنابل العنقودية "نفاق"

اعتبر المحلل السابق لدى وكالة الاستخبارات الأميركية فيل جيرالدي، أن قرار إمداد أوكرانيا بالذخائر العنقودية يدل على النفاق، لأنها لن تغير الوضع الميداني، لكنها ستعرض المدنيين للخطر.

وقال جيرالدي إن "هذا يظهر مرة أخرى نفاق إدارة بايدن، التي نددت العام الماضي باستخدام هذه الأسلحة المنسوب إلى روسيا".

ويعتقد الخبير أن "الذخائر العنقودية لن تضمن النصر لأوكرانيا، التي تخسر الهجوم المضاد الذي تشنه بإسناد كامل من الناتو والولايات المتحدة، لكنها في المقابل ستقتل مدنيين، وستحول دون الاستفادة من أراضٍ زراعية".

وأشار جيرالدي إلى أن الولايات المتحدة لم توقع على الاتفاقيات الدولية التي تحظر هذه الأسلحة، التي يعد استخدامها جريمة حرب، مثل استخدام الأسلحة الكيميائية.

أعلنت الولايات المتحدة يوم الجمعة، أنها بصدد توريد ذخائر عنقودية لأوكرانيا، بالرغم من كونها محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، لا تضم الولايات المتحدة وأوكرانيا.

وأكد الجيش الروسي أن القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت الذخائر العنقودية بالفعل، لقصف دونباس، خصوصا مدينة دونيتسك.

ووفقا للممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، فإن "هذا المنحى يدل على أن الجيش الأوكراني وضع لنفسه مهمة قتل أكبر عدد من المدنيين".

المصدر: ريا نوفوستي