البنتاغون يعلق على شكوى زيلينسكي من عدم تحديد موعد لقبول أوكرانيا في "الناتو"

أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن كل عضو في "الناتو" أكد للرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، خلال القمة الأخيرة في فيلنيوس أن أوكرانيا ستصبح عضوا في الحلف.

وقال أوستن في مقابلة مع شبكة CNN معلقا على تصريحات زيلينسكي حول سخافة عدم وجود مواعيد نهائية واضحة للانضمام إلى الحلف: "كان من الرائع الجلوس في غرفة ومشاهدة 31 دولة تؤكد واحدة تلو الأخرى لزيلينسكي أنه سيصبح عضوا في "الناتو"".

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وأضاف أن زيلينسكي تلقى أيضا تأكيدات من جميع أعضاء الحلف بأنهم سيدعمونه طالما تطلب الأمر ذلك.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق أن عضوية أوكرانيا في حلف "الناتو" تشكل تهديدا لأمن روسيا، وأحد أسباب بدء العملية العسكرية الخاصة هو تهديد انضمام أوكرانيا إلى "الناتو".

المصدر: نوفوستي