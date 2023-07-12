صحيفة: تركيا أخطرت واشنطن مسبقا بمطلبها قبل قمة الناتو

ذكرت صحيفة "حريت" أن تركيا طالبت الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته قبل قمة "الناتو" بدعم تسريع عضويتها في الاتحاد الأوروبي، وبناء على ذلك تمت صياغة خارطة طريق جديدة لهذه العضوية.

وبحسب الصحيفة التركية: "قبل بدء قمة (الناتو)، أخبر وزير الخارجية هاكان فيدان نظيره الأمريكي بلينكين بأن تركيا ستضع قضية الاتحاد الأوروبي على رأس جدول أعمالها. وأكد بلينكين، الذي دعم عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي خلال إدارة كلينتون، دعمه لهاكان فيدان".

وأضافت الصحيفة أنه بعد المحادثة الهاتفية بين الوزيرين التركي والأمريكي، أرسل الرئيس أردوغان الرسالة إلى الرئيس الأمريكي بايدن، وعقبها أعلن بايدن أنه سيدعم سياسة تركيا، وتم على أساس ذلك صياغة "خارطة طريق جديدة".

وكان الرئيس التركي قد قال إن انضمام السويد إلى الناتو سيصبح ممكنا بعد انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

من جهته قال سكرتير الناتو ينس ستولتنبرغ إن أردوغان وافق على قبول بروتوكول انضمام السويد لعضوية الناتو وإحالته إلى البرلمان التركي.

وذكرت مصادر مطلعة أنه لا مواعيد نهائية محددة للنظر من قبل البرلمان التركي في طلب السويد لعضوية الناتو، وأن الإجراء سيطول.

وقعت تركيا في عام 1963 اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي، وفي عام 1987 تقدمت بطلب عضوية الاتحاد.

ومع ذلك، لم تبدأ مفاوضات الانضمام إلا في عام 2005، وتم تعليقها مرارا.

المصدر: نوفوستي