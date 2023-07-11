الكرملين: على أنقرة ألا تضع "نظارات وردية" فلا أحد من الأوروبيين يريد رؤية تركيا في أوروبا

صرح المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف بأنه على أنقرة أن لاتتوهم بشأن انضمامها إلى الاتحاد الاوروبي فلا أحد أحد من الأوروبيين يريد رؤية تركيا في أوروبا.

وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: ""يمكن لتركيا أن تتوجه وتلتفت نحو الغرب، نحن نعلم أنه في تاريخ جمهورية تركيا كانت هناك فترات من التوجه الكبير نحو الغرب، بالمقابل كانت هناك فترات (بالالتفاف نحو الغرب)أقل شدة، لكننا نعلم أيضا ولنسمي الأمور (الأحداث) بمسمياتها، لا أحد يريد أن يرى تركيا في أوروبا، أعني الأوروبيين.. ربما ينبغي على شركاؤنا الأتراك ارتداء نظارات وردية اللون(التوهم)".

وفيما يخص دعم أنقرة لانضمام السويد إلى الناتو، أوضح بيسكوف أن تركيا عضو في الحلف ولديها التزامات بشأن ذلك، وروسيا تعي ذلك، قائلا: "تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي، تركيا لديها التزاماتها. ونحن نعلم بهذا فنحن لم نرتدي نظارات وردية اللون.. نحن نعي ونتفهم كل شيء جيدا".

من ناحية أخرى، لفت بيسكوف إلى أن دول الناتو ترى روسيا كعدو وخصم لها، ومن هذا المنطلق ستعقد المناقشات في قمة الحلف في فيلنيوس، بينما ستراقب موسكو عن كثب ما يحدث هناك وسيكون هذا موضوع بحث معمق لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان أمن البلاد".

وتابع قائلا: "فحوى البيانات (التصريحات) عشية هذه القمة أظهرت موقف قوي معادي لروسيا، والذي تجلى ببيانات وخطب ممثلي جميع الدول الأعضاء في الحلف".

المصدر: RT