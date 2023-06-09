فرانسوا هولاند يربط نتائج الأزمة الأوكرانية بالانتخابات الأمريكية المقبلة

قال الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز"، إن نتيجة الصراع الأوكراني ستعتمد على نتائج الانتخابات الأمريكية المقبلة عام 2024.

وأشار الرئيس السابق: "إذا تم انتخاب الرئيس السابق دونالد ترامب، فسوف يحدث تغييرات بشأن الأزمة الأوكرانية، ويقول: سنتوقف هنا.. كل ما يملكه الروس، يمكنهم الاحتفاظ به لأنفسهم، الصراع مكلف للغاية".

وأضاف هولاند أنه منذ نهاية رئاسته من 2012 إلى 2017، أصبح شكل "النظام الجيوسياسي الجديد أكثر وضوحا، وتحالف روسيا والصين، الذي يتحدى الغرب في شتى المجالات، يزداد تماسكا أيضا".

كما أوضح أن اتفاقيات مينسك، التي كان أحد الموقعين عليها، سمحت لكييف بكسب الوقت لبناء القوة العسكرية، كما أدلى مشاركون آخرون في الاتفاقات ببيانات مماثلة كالرئيس السابق لأوكرانيا بيترو بوروشينكو، والمستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل.

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المصدر: نوفوستي