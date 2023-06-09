بوتين يقترح تطوير العلامة التجارية "صنع في رابطة الدول المستقلة"

يعتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن من الضروري بناء تعاون صناعي بشكل أكثر فاعلية داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EAEU) وتطوير العلامة التجارية Made in CIS.

وقال بوتين في اجتماع مع رؤساء وفود مجلس رؤساء حكومات رابطة الدول المستقلة والمجلس الحكومي الأوراسي: "من الضروري زيادة التعاون الصناعي بنشاط أكبر، وإنشاء مشاريع مشتركة جديدة، بما في ذلك تحت العلامة التجارية المشتركة "للاتحاد الاقتصادي الآوراسي"، ولن يعترض أحد إذا كانت تحمل العلامة التجارية المشتركة: "صنع في رابطة الدولة المستقلة".

وأضاف: لقد تطور التفاعل بين جميع بلداننا، ومن المهم أن تصبح هذه العلامة التجارية معروفة وشائعة لدى المستهلكين في جميع بلداننا".

وفقًا لرئيس روسيا الاتحادية، تواجه حكومات دول رابطة الدول المستقلة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي مهام كبيرة ومعقدة لتعزيز عمليات بناء التكامل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.

المصدر: تاس