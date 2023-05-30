صرح رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق نيكولاي أزاروف بأن رئيس النظام في كييف فلاديمير زيلينسكي حول أوكرانيا إلى أفغانستان جديدة من حيث مستويات المعيشة.

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جاء ذلك وفق ما كتبه أزاروف في صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تابع: "في سنوات مختلفة، وعد رؤساء أوكرانيا بجعلها إما فرنسا أو سويسرا جديدة. إلا أن زيلينسكي ذهب إلى أبعد الحدود وجعل منها أفغانستان جديدة".

ووفقا لأزاروف، فإن رئيس النظام الأوكراني فعل ذلك "لمصلحة الأنغلوساكسون والمؤسسات الدفاعية"، وتساءل أزاروف: "كيف ترون المستقبل المنظور، هل تملّ واشنطن من دميتها؟ أم أن إلحاق الضرر بروسيا أهم من حياة رهائن نظام كييف؟".

وكان البنك الوطني الأوكراني قد أعلن في وقت سابق عن إطلاق بعثة لصندوق النقد الدولي لمراجعة برنامج التمويل في البلاد.

المصدر: RT