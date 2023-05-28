هجوم بطائرة مسيرة على مخزن حبوب في بيلغورود

قال محافظ مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف جلادكوف، إن مخزن حبوب هوجم بطائرة مسيرة، دون وقوع إصابات.

ووقع الحادث في قرية موروم بمنطقة شيبيكينسكي بمقاطعة بيلغورود.

وذكر جلادكوف في قناته على تليغرام: "لم تقع إصابات. هاجمت طائرة مسيرة مخزنا للحبوب في مشروع زراعي، ونتيجة لذلك انهار السقف، ونُقل موظفو الشركة إلى مسافة آمنة".

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وأضاف المحافظ أن خط نقل الكهرباء تضرر، وتعمل أطقم الطوارئ ما يلزم لإصلاح الخلل.

وتقع قرية موروم في منطقة شيبيكينسكي بمقاطعة بيلغورود الروسية، التي تقصفها أوكرانيا بانتظام.

وفقا للمحافظ جلادكوف كان يوم السبت 27 مايو، الأصعب على المنطقة"، ففيه قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون، بينهم اثنان من المراهقين، نتيجة للقصف الأوكراني.

المصدر: ريا نوفوستي