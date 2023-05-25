رجل يعانق المستشار شولتس "عناقا دافئا" بعد أن تجاوز طوق الحراسة الأمنية

تمكن رجل من الاقتراب من المستشار الألماني أولاف شولتس ومعانقته "عناقا دافئا" بعد تجاوزه الحراسة الأمنية في مطار فرانكفورت الدولي في ألمانيا، وتم توقيفه واستجوابه من قبل الشرطة.

وذكرت صحيفة "بيلد" يوم الخميس، أنه بتاريخ 24 مايو، كان المستشار الألماني، جنبا إلى جنب مع وزير المالية كريستيان ليندنر وأعضاء آخرين في الوفد، خلال عودتهم من فعالية مخصّصة للاحتفال بالذكرى السنوية الـ25 للبنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت.

إقرأ المزيد

وقام بمرافقة هذا الموكب الحكومي الشرطة المحلية والحراس الشخصيون لرئيس الحكومة الألمانية، ورغم ذلك وعلى الطريق، بحسب الصحيفة، انضمت سيارة مجهولة بصورة مفاجئة إلى خلف آخر سيارة في الموكب.

وكان يقودها رجل يبلغ من العمر 48 عاما، ويحمل لقبا عائليا يونانيا، وقال لاحقا إنه ساق في موكب المستشار متجها لحضور حفل زفاف كبير.

وبحسب "بيلد"، فإن الشرطة لم تلاحظ على الفور أن السيارة لم تكن جزءا من الموكب الحكومي.

وبذلك سمح حراس الأمن في فرانكفورت للسيارة بعبور الحاجز في المطار، علما أن لوحة السيارة لم تكن مسجلة مسبقا على اللائحة مثل بقية السيارات.

وعندما نزل شولتس من السيارة اندفع الرجل فجأة نحو المستشار، وصافحه بقوة وعانقه، ليدرك الحراس الشخصيون لشولتس خطورة الوضع متأخرين.

وقال مكتب المستشار: "بالنسبة لشولتس، لم يكن هذا حادثا كبيرا، ولكنه مجرد عناق دافئ وبشكل مفاجئ".

المصدر: تاس