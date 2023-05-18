ستولتنبرغ يرحب بتزويد أوكرانيا بصواريخ مجنحة

قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، إن الناتو يرحب بقرار تزويد أوكرانيا بصواريخ مجنحة، وبدء تدريب طياري قوات كييف على طائرات غربية.

ونقلت تاس عن ستولتنبرغ قوله خلال مؤتمر صحفي عقده في لشيونة: "أرحب بقرار دول الحلف تزويد أوكرانيا بصواريخ مجنحة، والبدء بتدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام المقاتلات الغربية".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق إن قوات الدفاع الجوي الروسية اعترضت سبعة صواريخ مجنحة بعيدة المدى من طراز "ستورم شادو" في يوم واحد.

في 15 مايو، تناقلت وسائل الإعلام أنباء تفيد بأن الجيش الأوكراني شن هجومًا صاروخيًا على لوغانسك باستخدام صاروخين من طراز "ستورم شادو".

المصدر: RT