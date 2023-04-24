مسؤول أوكراني سابق: انضمام أوكرانيا إلى الناتو والاتحاد الأوروبي محض أوهام

صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، بأن أوهام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول انضمام بلاده إلى الناتو والاتحاد الأوروبي خطيرة ولن تصبح واقعية.

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وقال سوسكين في قناته على "يوتيوب": "لن يوافق أحد على انضمام أوكرانيا إلى منظمة ما. لا في الهيئات السياسية للناتو ولا في الاتحاد الأوروبي. كل هذا وهم فقط، والأوهام دائما ما تكون مخيفة جدا فهي خطيرة للغاية".

وعبر عن اعتقاده بأن الرئيس الأوكراني يعطي لشعبه أملا كاذبا وإذا لم تتم من جديد الموافقة على انضمام أوكرانيا إلى الناتو أو الاتحاد الأوروبي فسيضطر زيلينسكي من جديد للجوء إلى مهاراته في التمثيل والترويج لأكاذيب أخرى.

وأوضح: "هذه عروض مستمرة وعروض ساحرة، الواحدة تلو الأخرى وهي لا تنتهي. وهكذا ستستمر".

وقال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، سابقا، إن جميع أعضاء الناتو متفقون على أن أوكرانيا يجب أن تصبح عضوا في المنظمة بينما صرحت المتحدثة باسم مجلس الوزراء الألماني كريستيان هوفمان بأن حل هذه المسألة سيتم لاحقا وأنها ليست على جدول الأعمال حاليا.

المصدر: نوفوستي