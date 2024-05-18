تحديد مكان إقامة مباراة سوريا وكوريا الشمالية في تصفيات كأس العالم

أعلن نائب رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم عبد الرحمن الخطيب عن مكان إقامة مباراة منتخب سوريا مع نظيره من كوريا الشمالية ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وكتب الخطيب عبر صفحته على "فيسبوك" يوم السبت: "الاتحادان الدولي والآسيوي يقرران إقامة مباراة كوريا الشمالية وسوريا في جمهورية لاوس"، بدلا من مكان إقامتها في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ.

وستقام المباراة التي تدخل في إطار الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في السادس من يونيو المقبل.

وكان الاتحاد السوري لكرة القدم تقدم بطلب للاتحادين الدولي والآسيوي للعبة لتغيير مكان إقامة المباراة، إسوة بما حصل مع المنتخب الياباني، الذي لم يخض مواجهته مع كوريا الشمالية في بيونغ يانغ، واعتبر فائزا بها بنتيجة 3-0، بعد رفض الجانب الكوري الشمالي استقبال نظيره الياباني، بحجة تفشي وباء خطير في طوكيو.

ويحتل منتخب سوريا المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط، من فوز وتعادل على ميانمار وفوز على كوريا الشمالية، وخسارة من المنتخب الياباني المتصدر بالعلامة الكاملة (12 نقطة).

ويحتاج المنتخب السوري لنقطة التعادل من مواجهته القادمة مع كوريا الشمالية، ليضمن رسميا وجوده في الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

المصدر: وكالات