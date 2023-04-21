ستولتنبرغ: متفقون على عضوية أوكرانيا في الناتو ونبحث تزويدها بأنواع مختلفة من الطائرات

أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن اجتماع مجموعة الاتصال حول أوكرانيا الذي ينطلق بقاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا اليوم الجمعة، سيبحث تقديم مختلف أنواع الطائرات لكييف.

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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ستولتنبرغ صباح اليوم الجمعة لدى وصوله إلى الاجتماع الذي يشارك فيه ممثلون عن حوالى 50 دولة.

وقال: "أما بالنسبة للطائرات، فقد سلمت بعض دول الناتو - بولندا وسلوفاكيا - عددا من طائرات ميغ-29 إلى كييف، وهناك نقاش حول توفير أنواع أخرى من الطائرات، وسيتم بحث ذلك في الاجتماع اليوم".

وأكد ستولتنبرغ أن "كل حلفاء الناتو متفقون على أن أوكرانيا يجب أن تصبح عضوا في الحلف".

وكان ستولتنبرغ قد صرح خلال زيارته إلى كييف أمس الخميس بأن "مكان أوكرانيا الصحيح هو داخل العائلة الأوروبية الأطلسية. مكان أوكرانيا الصحيح هو في الناتو، مضيفا أنه "مع الوقت، سيساعدكم دعمنا في جعل ذلك ممكنا".

خلال الزيارة، أفاد ستولتنبرغ بأن الاجتماع في رامشاتين سيركز على إيصال مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، مع التأكيد على أهمية تقديم المزيد من الذخيرة وتحسين عمليات الصيانة دعما لكييف.

من جانبه، طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مساعدة الناتو من أجل "تجاوز تحفظ" بعض الدول الأعضاء على تقديم صواريخ بعيدة المدى وطائرات حربية حديثة ومدرعات.

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كما اعتبر زيلينسكي في مؤتمر صحفي مع ستولتنبرغ أن "الوقت حان لاتخاذ القرار المناسب" بشأن عضوية أوكرانيا في الناتو، وأضاف أن قمة الناتو في يوليو "قد تصبح تاريخية" إذا تلقت أوكرانيا دعوة رسمية للانضمام.

وتعليقا على زيارة ستولتنبرغ إلى كييف، أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن انضمام أوكرانيا المحتمل إلى الناتو "يشكل تهديدا خطيرا لأمن روسيا"، وأن منع هذا التطور هو أحد أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة.

المصدر: وكالات