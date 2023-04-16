يمر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بأوقات عصيبة بسبب حظر استيراد الحبوب المنتجة في البلاد إلى بولندا وهنغاريا، فضلا عن تقارير اختلاسه قدرا كبيرا من المساعدات الأمريكية.

ووفقا لعضو البرلمان الأوروبي السابق فلوريان فيليبو، الذي كتب ذلك على حسابه في "تويتر"، فإن زيلينسكي يمر بوقت عصيب بسبب هذه الأحداث".

وقال السياسي: "يوم رهيب لزيلينسكي! تم الكشف عن سرقة 400 مليون دولار من المساعدات الدولية التي نظمها مع حاشيته! واليوم تحظر هنغاريا، على غرار بولندا، استيراد الحبوب الأوكرانية".

وفي وقت سابق، قال الصحفي الأمريكي المرموق سيمور هيرش، إن زيلينسكي ورفاقه اختلسوا مئات الملايين من الدولارات التي خصصتها الولايات المتحدة لشراء الوقود لكييف.

ويقدر محللو وكالة المخابرات المركزية أنهم "اختلسوا ما لا يقل عن 400 مليون دولار" العام الماضي فقط.

المصدر: نوفوستي