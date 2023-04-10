صحيفة: المفوضية الأوروبية تجهل مصير الـ300 مليار يورو الروسية المجمدة

أفادت صحيفة "زودويتشيه تسايتونغ" بأن المفوضية الأوروبية تجهل مكان الأصول الروسية المجمدة بقيمة 300 مليار يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين صرح في نوفبمر الماضي بأن الأصول الروسية المجمد قد توجه في وقت لاحق لإعادة إعمار أوكرانيا.

وفي أعقاب إعلانها، وجه 45 نائبا في البرلمان الأوروبي رسالة إليها وإلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بسؤال أين موجودة الأصول الروسية المجمدة.

وفي يناير حصل النواب على رد تلخص في أن المفوضية الأوروبية لا تعرف ذلك.

وأشارت الصحيفة إلى أن المفوضية حتى بعد مرور 5 أشهر لا تعرف مكان وجود تلك الأموال.

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ووصف النائب في البرلمان الأوروبي أورماس بايت، وهو واحد من النواب الموقعين على الرسالة، هذا الوضع بأنه غريب. وقال في حديث لـ "زودويتشيه تسايتونغ": "إذا كانت الـ 300 مليار يورو مجمدة بالفعل، فيمكن أن يبلغونا ما هي الأصول التي يدور الحديث عنها تحديدا وأين موجودة".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي قد تحدث أكثر من مرة عن دراسته إمكانية مصادرة الأصول الروسية المجمدة بموجب العقوبات التي فرضتها بروكسل على موسكو على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي