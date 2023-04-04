نيبينزيا: مستعدون لاجتماع محتمل بين لافروف وبلينكن في الأمم المتحدة

أبدى الجانب الروسي استعداده للقاء محتمل بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارة الوزير الروسي لمقر الأمم المتحدة يومي 24 و25 أبريل.

وقال المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في مؤتمر صحفي، إنه إذا أبدى الجانب الأمريكي رغبته في إجراء مثل هذه الاتصالات، فنحن مستعدون.

وأوضح المندوب الروسي: "الأمر يعتمد على عاملين. أولا، ما إذا كان وزير الخارجية سيكون في الأمم المتحدة في ذلك الوقت.. ثانيا، يعتمد على استعداد الجانب الأمريكي للقاء وزير الخارجية الروسي.. وأعتقد أنه إذا كان مثل هذا الاجتماع مطلوبا، سيكون الوزير لافروف مستعدا للقاء بلينكن".

وأضاف نيبينزيا أن مثل هذا الاجتماع يتطلب أيضا رغبة واستعداد الجانب الآخر، وقال: "لم نخجل أبدا من مثل هذه الاجتماعات".

وقال الدبلوماسي: "إذا رغب الجانب الأمريكي، فأنا متأكد من أن الوزير لافروف لن يرفض مثل هذا الاجتماع".

المصدر: تاس