أردوغان: بوتين غير راض عن وصول الحبوب إلى أوروبا عوضا عن دول إفريقيا المحتاجة

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، امتعاض نظيره الروسي فلاديمير بوتين من حصول إفريقيا على كمية أقل بكثير من الحبوب التي تتلقاها أوروبا بموجب صفقة إسطنبول لتصدير الحبوب الروسية.

وأشار أردوغان، خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيرته الهنغارية كاتالين نوفاك اليوم الأربعاء، إلى أنه في إطار الصفقة، يتم تسليم 44٪ من الحبوب عبر البحر الأسود إلى الدول الأوروبية.

وقال: "الرئيس الروسي بوتين غير راض بالتأكيد عن ذلك، حيث يعوّل على أن تحصل أفقر البلدان الإفريقية على الحبوب، فيما تتلقى الآن 14٪ منها فقط".

وأضاف: "أبلغت بوتين بأن تركيا ستساهم في مبادرته لإرسال الحبوب إلى أفقر الدول بطحن القمح وإرساله دقيقا إلى إفريقيا".

وتابع: "نريد أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى السلام عبر المفاوضات ووضع حد للحرب. مفاوضاتنا جارية، كما أن اتفاقية اسطنبول للحبوب لا تزال سارية، ونريدها لها الاستمرار".

المصدر: نوفوستي