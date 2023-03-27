كوريا الجنوبية.. الشرطة تقبض على مواطن كازاخي بعد فراره من المطار

أعلنت شرطة كوريا الجنوبية، الاثنين، أنها ألقت القبض على مواطن كازاخي بعد فراره مع مواطن كازاخي آخر من مطار إنتشون الدولي، غرب سيئول في اليوم السابق.

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وذكرت الشرطة في مطار إنتشون أنها تجري استجوابا مع المواطن الكازاخي البالغ 21 عاما من العمر بتهمة انتهاك قانون مراقبة الهجرة.

وتسلق الاثنان البالغان من العمر 18 عاما و21 عاما، السياج بالقرب من المدرج الرابع بالمطار في حوالي الساعة 4:20 صباح يوم 26 مارس.

وتم منعهما من الدخول صباح يوم 24 مارس، وكانا في غرفة الانتظار للمغادرة في محطة الركاب رقم 2 بالمطار من أجل ترحيلهما إلى كازاخستان، غير أنهما خرجا من الغرفة وحطما نافذة في الطابق الأول من المحطة وخرجا عبر منطقة المدرج إلى خارج المطار.

وألقت الشرطة القبض على الأول في مدينة دايجون، وسط كوريا الجنوبية مساء يوم الأحد بعد تتبعه بناء على كاميرات المراقبة، وتتعقب زميله الآخر حاليا.

وقالت الشرطة إنها ستجري تحقيقا بتهمة الأضرار الجنائية على ممتلكات المطار في عملية الفرار، مؤكدة على أنها تسعى لإلقاء القبض على الآخر بسرعة.

المصدر: يونهاب