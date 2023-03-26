 
مباشر

كوريا الجنوبية.. فرار مواطنين أجنبيين من المطار بعد منعهما من دخول البلاد

أخبار العالم

كوريا الجنوبية.. فرار مواطنين أجنبيين من المطار بعد منعهما من دخول البلاد
japanese.visitkorea
مطار "إنتشون"، سيئول
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v02t

 تحاول الشرطة الكورية الجنوبية القبض على مواطنين من كازاخستان بعد فرارهما من مطار "إنتشون" الدولي الأحد، عقب منعهما من دخول البلاد لأسباب لم يتم الكشف عنها.

إقرأ المزيد
أول ظهور لرئيس كازاخستان السابق نزارباييف بعد خضوعه لعملية في القلب (فيديو)
أول ظهور لرئيس كازاخستان السابق نزارباييف بعد خضوعه لعملية في القلب (فيديو)

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، عن شرطة المطار قولها إن "الأجنبيين تسلقا السياج بالقرب من مدرج المطار في حوالي الساعة الرابعة صباحا"، فيما لم يتضح بعد سبب منعهما من دخول كوريا الجنوبية.

وقال ضابط في الشرطة مشترطا عدم الكشف عن هويته إنه "في الوقت الحالي، حددنا من هما، ونحن نتعقبهما".

وتقوم الشرطة حاليا بفحص تسجيلات كاميرات الأمن لتعقب مسار المواطنين الكازاخستانيين الهاربين.

المصدر: يونهاب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا