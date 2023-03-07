بالفيديو.. جنود إسرائيليون يرقصون مع المستوطنين في حوارة

تم تصوير جنود إسرائيليين وهم يرقصون مع المستوطنين في بلدة حوارة بالضفة الغربية، بعد أكثر من أسبوع على قيام عشرات المستوطنين بأعمال عنف في البلدة وصفها جنرال إسرائيلي بأنها "مذبحة".

وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مستوطنين يحتفلون بعيد المساخر في حوارة، وانضم إليهم بعض الجنود في الرقص والاحتفال.

وعلى الأثر، قال الجيش الإسرائيلي إنه سيفتح تحقيقا، مضيفا أن سلوك الجنود في الفيديو "لا يتفق مع ما هو متوقع من المقاتلين في نشاط عملياتي".

The IDF is also expected to probe this incident of soldiers seen dancing with settlers in Huwara, instead of being on guard duty. pic.twitter.com/u5YpFS7EhZ — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 6, 2023

هذا وقد هاجم عدد من المستوطنين الإسرائيليين مساء الاثنين، بلدة حوارة جنوبي نابلس، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بجروح.

وقام أحد المستوطنين بإطلاق النار على مركبة للمواطنين الفلسطينيين في حوارة، ما تسبب بإصابة 4 مواطنين بجروح طفيفة جراء الإصابة ببقايا الزجاج المتناثر.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + RT