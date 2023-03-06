ضابط سابق في الاستخبارات الأمريكية: روسيا سبقتنا والحديث عن هزيمتها غير ممكن

قال ضابط الاستخبارات التابعة لمشاة البحرية الأمريكية المتقاعد، سكوت ريتر، إن الولايات المتحدة تخلفت كثيرا عن روسيا في مجال الصناعات العسكرية، مؤكدا أن الحديث عن هزيمتها غير ممكن.

وأوضح ريتر في في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على يوتيوب، أن روسيا تنتج أسلحة وذخائر على مدار الساعة، وبالتالي لا تواجه مشاكل في هذا الجانب، على عكس ما يعانيه حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأضاف: "الآن أتساءل: كيف تسير الصناعة العسكرية الأمريكية؟ هل نصنع الأسلحة 24 ساعة في اليوم؟ هل نقوم بتطوير مصانع جديدة؟ ... بالطبع لا".

وانتقد التصريحات الأمريكية التي تزعم بقدرة واشنطن على إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا، قائلا إن الولايات المتحدة تصر في الوقت نفسه، على أنها قادرة على تحقيق نصر استراتيجي على موسكو، مؤكدا أن ذلك غير ممكن.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في وقت سابق على أن ما تنتجه روسيا سنويا من صواريخ الدفاع الجوي يفوق بثلاث مرات ما تنتجه الولايات المتحدة، كما أن مجمعات الصناعات العسكرية الروسية وحدها تنتج نفس العدد التي تنتجه دول العالم مجتمعة من الصواريخ المخصصة لأغراض مختلفة.

المصدر: نوفوستي