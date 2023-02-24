الدفاع البريطانية: لندن لن تقوم بتزويد أوكرانيا بمقاتلات "تايفون" في المستقبل القريب

أعلن وزير الدفاع البريطاني، بين والاس، اليوم الجمعة، أن بلاده لن تقوم بتزويد أوكرانيا بمقاتلات "تايفون" في المستقبل القريب.

وقال والاس لقناة "سكاي نيوز" البريطانية: "لن نرسل طائرات "تايفون" الخاصة بنا إلى أوكرانيا في المستقبل القريب".

وأضاف والاس أن إمداد الطائرات المقاتلة سيتطلب إرسال "مئات الأشخاص"، بما في ذلك المهندسون والطيارون، "والغرب لن يرسل قوات إلى أوكرانيا بهذا الحجم".

وأشار والاس بأنه: "سيتعين علينا إرسال مائتي شخص من سلاح الجو الملكي، ولن نقوم بذلك في هذه المرحلة، وهذا هو ما ذكرناه بوضوح".

هذا وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

المصدر: نوفوستي