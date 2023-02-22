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مجلس الدوما يقر قانونا حلو تعليق مشاركة روسيا في معاهدة "ستارت" للأسلحة الهجومية الاستراتيحية

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مجلس الدوما يقر قانونا حلو تعليق مشاركة روسيا في معاهدة
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تبنى مجلس الدوما الروسي اليوم الأربعاء قانونا بشأن تعليق مشاركة روسيا في معاهدة "ستارت".

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وبحسب بيان مجلس الدوما: "ينص مشروع القانون على أن يعلق الاتحاد الروسي المعاهدة المبرمة بين الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التدابير الرامية إلى زيادة خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها، والموقعة في براغ في 8 أبريل 2010".

ويدخل القانون حيز التنفيذ بعد نشره رسميا.

ولفت البيان إلى أن القرار الخاص باستئناف مشاركة روسيا في المعاهدة سيتخذه رئيس البلاد.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء أمام الجمعية الفيدرالية، تعليق روسيا مشاركتها في المعاهدة الروسية الأمريكية لخفض الأسلحة الاستراتيجية.

المصدر: نوفوستي

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