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وزير الدفاع التركي: 10633 سوريا عادوا إلى بلادهم بشكل طوعي بعد الزلزال

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وزير الدفاع التركي: 10633 سوريا عادوا إلى بلادهم بشكل طوعي بعد الزلزال
وزير الدفاع التركي
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قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن 10633 سوريا عادوا إلى بلادهم بشكل طوعي بعد الزلزال.

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جاء ذلك في تصريحات خلال جولة تفقدية على مخافر حدودية جنوبي البلاد، رفقة رئيس الأركان الفريق أول يشار غولر.

ولفت أكار إلى أن بعض الجهات المغرضة أطلقت ادعاءات بأن "هناك تدفقا للاجئين عبر الحدود" إلى ولاية هطاي التي تضررت بشكل كبير من الزلزال.

وأكد أكار أنه "تبين أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة كليا"، وأنه لا توجد عمليات عبور للاجئين باتجاه تركيا سواء من البوابات الحدودية أو الشريط الحدودي.

وفي مستهل جولته، زار أكار معبر يايلاداغي الحدودي مع سوريا، بولاية هطاي، حيث أكد مسؤولون في المعبر للوزير أكار عدم وجود أي عبور للاجئين باتجاه تركيا من هذه البوابة، وأنه على العكس هناك عمليات عودة نهائية إلى سوريا.

وفي 6 فبراير، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

المصدر: الأناضول

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