وزير الدفاع التركي: سننقل 9 كتائب كوماندوز من غرب تركيا و4 من قبرص إلى مناطق الزلازل

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار اليوم الثلاثاء أنه سينقل 9 كتائب كوماندوز من غرب تركيا و4 من قبرص إلى مناطق الزلازل للمشاركة في أعمال الإغاثة.

كما أعلن وزير الدفاع التركي فتح جميع المقرات والثكنات العسكرية الواقعة في مناطق الزلازل أمام المنكوبين.

وأشار أكار إلى أن نحو 7500 من أفراد القوات المسلحة يواصلون العمل في منطقة الزلزال وسينضم إليهم 1500 عنصر آخر اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

ولحين كتابة هذا الخبر، أفادت "فرانس برس" نقلا عن بيانات رسمية بأن عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا ارتفع إلى أكثر من 7100 الثلاثاء، مع استمرار عمليات الإنقاذ والبحث عن ناجين.

وتتواصل عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا وسط ارتفاع عدد الضحايا ومخاوف من هزات ارتدادية للزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق في البلدين.

المصدر: "TRT"