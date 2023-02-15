الدفاع الروسية: تصفية 8 مجموعات تخريب أوكرانية على محور كوبيانسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن قواتها تمكنت من القضاء على 8 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية في منطقة خاركوف وأراضي جمهورية لوغانسك الشعبية.

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جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية، الذي أضاف أن العدو خسر على محور كوبيانسك ما مجموعه 100 جندي بين قتيل وجريح، كما دمر مستودع ذخيرة للواء الدفاع الإقليمي 113 في مقاطعة خاركوف.

وفيما يلي أبرز ما ورد في تقرير الدفاع الروسية:

مقتل ما يصل إلى 65 جنديا أوكرانيا وتدمير اثنين من مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع "غفوزديكا" وراجمة صواريخ "غراد" على محور كراسني ليمان

مقتل ما يصل إلى 190 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدفع هاوتزر "مستا-بي" ومدفع M777 أمريكي الصنع جراء مواصلة العمليات الهجومية لقوات مجموعة "الجنوب" على محور دونيتسك

تصفية أكثر من 60 جنديا أوكرانيا وتدمير دبابتين ومدفعي هاوتزر D-20 وD-30، ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع "غفوزديكا" على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه

تدمير مدفع هاوتزر ذاتي الدفع "غفوزديكا" وهاوتزر D-30 على محور خيرسون

إصابة 87 وحدة مدفعية للعدو في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في منطقة

إسقاط 8 صواريخ HIMARS و11 طائرة بدون طيار

إجمالي ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 385 طائرة، و208 مروحيات، و3132 طائرة بدون طيار، و404 منظومات صواريخ مضادة للطائرات، و7875 دبابة ومدرعة أخرى، و1020 راجمة صواريخ، و4101 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و8388 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: RT