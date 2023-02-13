واشنطن: لم نسجل أي نشاط لمخلوقات فضائية في حادث الأجسام الطائرة المجهولة

صرحت متحدثة البيت الأبيض كارين جان بيير، بأن واشنطن لم تسجل أي مؤشرات على نشاط مخلوقات فضائية أو حضارات من كواكب أخرى في حوادث الأجسام الطائرة مجهولة الهوية في الأجواء الأمريكية.

وقالت: "أثيرت أسئلة ومخاوف بهذا الصدد، فيما لا توجد أي علامة على نشاط مخلوقات فضائية. أكرر... لا توجد أي علامات على نشاط مخلوقات فضائية أو حضارات من كواكب أخرى في أجوائنا".

وأضافت: "أردت التأكد من أن الشعب الأمريكي يعلم، وأنكم تعلمون هذا أيضا. وكان من المهم بالنسبة لنا أن نذكر ذلك، لأننا سمعنا الكثير عن مخاوف بهذا الشأن".

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المصدر: تاس