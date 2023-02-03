أوروبا تلوّح بحزمة عاشرة من العقوبات تزامنا مع مرور سنة على بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الحزمة العاشرة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا، والتي تخطط بروكسل لتطبيقها في 24 فبراير، تشمل قيودا بقيمة 10 مليارات يورو.

وقالت دير لاين اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في كييف: "الحزمة العاشرة من العقوبات في طريقها إلى روسيا، وستبلغ قيمتها 10 مليارات يورو. وستكون واسعة النطاق مرة أخرى".

وأضافت: "تأتي العقوبات الجديدة ضد روسيا بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لبدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا."

وأردفت: "في الحزمة الجديدة، سوف يعمل الاتحاد الأوروبي أيضا على سد الثغرات الموجودة في حزم العقوبات السابقة."

هذا وقد انعقدت القمة الأوروبية الأوكرانية في 3 فبراير في كييف بمشاركة رؤساء المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية ورئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي.

المصدر: تاس