الكرملين ينفي صحة أنباء عن زيارة مدير CIA إلى موسكو واقتراحه التنازل عن أراض أوكرانية لروسيا

نفى المتحدث باسم الكرملين، صحة الأنباء التي تحدثت عن زيارة مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية ويليام بيرنز إلى موسكو، واقتراحه التنازل عن 20% من الأراضي الأوكرانية لروسيا.

واعتبر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الأخبار التي تحدثت عن ذلك هي تضليل وغير صحيحة، ونفى أن يكون مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية قد قام بزيارة سرية إلى موسكو.

وفي وقت سابق نفى بدوره نائب ممثل مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، شون دافيت، التقارير التي تحدثت عن أن مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز عرض التنازل عن 20% من أراضي أوكرانيا إلى روسيا.

وفي نفس السياق نقل موقع "نيوزويك" عن مسؤول في وكالة المخابرات المركزية قوله إن التقارير عن اقتراح بيرنز نيابة عن البيت الأبيض "خاطئة تماما".

من جانبه امتنع النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، التعليق على هذه التقارير، وقال إنه يرفض أن "يعلق على الشائعات" من وسائل الإعلام.

وأفادت صحيفة "Neue Zürcher Zeitung" السويسرية، أمس الخميس، نقلا عن سياسيين ألمان، أن الجانب الأمريكي عرض في يناير الماضي، على كييف وموسكو خطة "تسوية سلمية" لإنهاء الصراع.

ووفقا للصحيفة، تضمنت نقل "حوالي 20% من أراضي أوكرانيا" إلى روسيا، والتي يمكن أن تكون مساوية تقريبا لإقليم دونباس.

كذلك أشار تقرير إعلامي إلى أن هذا المقترح تم رفضه من قبل موسكو وكييف.

المصدر: نوفوستي