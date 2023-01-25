سياسي نمساوي: الاتحاد الأوروبي "أحمق مفيد" وواشنطن "أكبر مستفيد"

قال المرشح الرئاسي النمساوي السابق، الإعلامي، جيرالد غروش، إنه اتضح أن الاتحاد الأوروبي بدا "أحمقا مفيدا" للولايات المتحدة في الأزمة الأوكرانية.

وأوضح غروش في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" أنه حتى الآن واشنطن هي المستفيدة الوحيدة من الصراع في أوكرانيا، مشيرا إلى أن المجمع الصناعي العسكري الأمريكي أظهر "أعلى أرباح منذ عام 1945".

وقال: "لا بد أن نعرف، أن هذا صراع بين الولايات المتحدة، أو بالأحرى حلف شمال الأطلسي من ناحية وروسيا من ناحية أخرى. الاتحاد الأوروبي مجرد أحمق مفيد في هذه الحالة".

وأوضح أن ما يجري هو انعكاس للعجز وعدم قدرة الاتحاد الاتحاد الأوروبي على دمج روسيا في سياسة أمنية مشتركة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة مستفيدة من هذا الصراع.

وبحسب السياسي النمساوي، فإن العقوبات ضد روسيا كانت "خطأ فادحا وخطيرا نتج عن رد فعل عاطفي مفرط من جانب القيادة الأوروبية".

وأشار إلى أن الأوروبيين دفعوا فيينا إلى "طريق مسدود"، وذلك "المفهوم الخاطئ للتضامن الأوروبي الشامل".

وأضاف أنه بذلك أقدم النمساويون على "انتحار اقتصادي وسياسي خارجي واجتماعي"، مشيرا إلى أن "الأسواق تصاب بالجنون، والتضخم في أعلى مستوياته على الإطلاق، والمجتمع ككل يعاني".

المصدر: نوفوستي