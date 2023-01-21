سياسي فرنسي يتهم واشنطن بالسعي لإشعال حرب عالمية في أوروبا

قال السياسي الفرنسي، عضو البرلمان الأوروبي السابق، فلوريان فيليبو، إن الولايات المتحدة تريد إشعال حرب عالمية في أوروبا.

وكتب السياسي الفرنسي في صفحته على "تويتر"، إنه "تحت ضغط من الصقور الأمريكيين، تسقط دول الاتحاد الأوروبي في حالة هذيان تام بشأن إمداد (الرئيس الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي بأسلحة ثقيلة بشكل متزايد. إن صقور أمريكا يريدون حربا عالمية في أوروبا!".

وأضاف فيليبو أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "يمكنه التضحية بدبابات Leclerc وإرسالها إلى كييف".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو"، نقلا عن مسؤول فرنسي لم تذكر اسمه، أن فرنسا تدرس نقل دبابات Leclerc إلى كييف.

كذلك انتقد زعيم الحركة الفرنسية "الوطنيون"، فلوريان، مرارا الدول الغربية لدعمها المالي لأوكرانيا وتزويدها بمعدات عسكرية، الأمر الذي يطيل أمد الصراع في الدولة الواقعة بأوروبا الشرقية.

ودعا السياسي الفرنسي إلى رفع الاتحاد الأوروبي للعقوبات المفروضة على روسيا، واصفا قرارات بروكسل في قطاع الطاقة بأنها "مجنونة" والإجراءات التقييدية نفسها "غبية".

المصدر: نوفوستي