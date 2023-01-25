رئيس مجلس الدوما الروسي: التعاون مع دول البلطيق بات مستحيلا

صرح رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين بأن التعاون مع دول البلطيق مستحيل بسبب فقدان سيادتها، فيما يتم اتخاذ جميع قراراتها في واشنطن وبروكسل.

جاء ذلك في منشور لفولودين بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام" حيث كتب: "إن زعماء دول البلطيق يقولون منذ 30 عاما إنهم يبنون دولا مستقلة. في واقع الأمر، يتم اتخاذ جميع القرارات في واشنطن وبروكسل، وفقدت هذه الدول سيادتها. التعاون مع هذه الدول مستحيل لأنهم فقدوا استقلالهم".

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كما أشار فولودين إلى أن قرار خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إستونيا ولاتفيا كان يجب أن يتخذ منذ فترة طويلة، لأن "الموتى لا يمكن أن يموتوا مرتين"، وبحسبه، فإن العداء لروسيا يزدهر في هذه الدول، وأداؤها الاقتصادي هو الأسوأ في الاتحاد الأوروبي، مضيفا أنه "في دول البلطيق يتم انتهاك حقوق الإنسان أكثر من أي مكان آخر: يتم انتهاك حقوق الأقليات القومية، ويمنعون من التحدث بلغتهم الأصلية، والصحفيون المستقلون ونشطاء حقوق الإنسان يتعرضون للاضطهاد".

المصدر: تليغرام