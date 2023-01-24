مدفيديف يدعو بايدن وشولتس للحكمة ووقف عقارب الساعة النووية

دعا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، قادة الولايات المتحدة وألمانيا لوقف دقات عقارب الساعات النووية، مؤكدا أنه يجب أولا أن يدركوا أن سهمهم الأوكراني قد علاه الصدأ.

وذكرت نشرة علماء الذرة أن عقارب ساعة يوم القيامة، التي تشير إلى خطر حدوث كارثة عالمية، قد وصلت إلى رقم قياسي قريب من "منتصف الليل النووي"، قبل 90 ثانية من ذلك.

وقال مدفيديف، الإجابة عن سؤال ما العمل لإعادة هذه الساعة إلى الوراء قليلا: "دعوا صانعي الساعات بايدن وشولتس يوقفان دقات الساعة الذرية لفترة من الوقت.. للقيام بذلك، عليهما أن يفهما أن سهمهما الأوكراني صدئ منذ فترة طويلة".

وفي وقت سابق، صرح مدفيديف، بأن العملية العسكرية في أوكرانيا أصبحت إجراء قسريا وردا على التحضير للعدوان من قبل الولايات المتحدة واتباعها، وحذر من أن العالم أصبح يقترب من خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة.

وقال مدفيديف في اجتماع لمكتب المجلس الأعلى لحزبه "روسيا الموحدة": "يجب على حزبنا أن يساعد الناس في العالم على فهم أن العملية الخاصة التي يتم تنفيذها أصبحت تدبيرا قسريا، ردا على التحضير للعدوان من جانب الولايات المتحدة الأمريكية واتباعها، وبسبب الوضع الحالي، من الواضح أن العالم قد اقترب من خطر الحرب العالمية الثالثة".

المصدر: نوفوستي