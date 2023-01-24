 
مباشر

بيسكوف: علاقات روسيا مع الدول الغربية عند أدنى مستوياتها

أخبار العالم

بيسكوف: علاقات روسيا مع الدول الغربية عند أدنى مستوياتها
Globallookpress CHROMORANGE Bilderbox
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/um8b

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن علاقات روسيا مع الدول الغربية عند أدنى مستوياتها.

إقرأ المزيد
ستولتنبرغ يعرب عن ثقته في أن الدول الغربية ستوافق قريبا على توريد الدبابات إلى كييف
ستولتنبرغ يعرب عن ثقته في أن الدول الغربية ستوافق قريبا على توريد الدبابات إلى كييف

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الثلاثاء، حيث تابع بأن التسليم المحتمل للدبابات الألمانية إلى كييف، لا يبشر بأي شيء جيد على العلاقات المستقبلية بين البلدين، إلا أنه عاد وأكد على أنه لا يوجد حوار جوهري بين روسيا وألمانيا على أي حال.

 وردا على سؤال حول إمكانية إغلاق إستونيا للملاحة الروسية قال بيسكوف إن "ضمان حرية الملاحة بموجب القانون الدولي، وننطلق من أن هذا سوف يستمر".

يأتي ذلك بعد إعلان روسيا وإستونيا يوم أمس الاثنين خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية، فيما تطالب إستونيا وجارتاها من منطقة البلطيق لاتفيا وليتوانيا، من بين أعضاء حلف "الناتو"، بتقديم ألمانيا دباباتها القتالية "ليوبارد" لدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا